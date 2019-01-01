Московские тайны. Проклятие Мастера (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.02019, Московские тайны. Проклятие Мастера. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+
В Москве, на Патриарших прудах, снимается экранизация романа «Мастер и Маргарита». Прямо во время съемки погибает артист, играющий роль Воланда. Есть подозрение, что некто решил таким чудовищным способом сорвать проект: либо конкуренты продюсера, либо жители Патриарших, чей покой нарушило появление съемочной группы. Впрочем, у покойного актера могли быть и личные враги… Тем временем, бедствия сыплются, как из рога изобилия. Кинематографисты уверены: все дело в давнем проклятии. Любому известно, что роман «Мастер и Маргарита» не предназначен для экрана, и тому, кто все же рискнет его адаптировать, придется худо.
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актёр
Евгений
Пронин
- АБАктриса
Александра
Богданова
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актриса
Екатерина
Семенова
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- ВБАктёр
Владимир
Бутенко
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- АТАктёр
Алексей
Тахаров
- СОАктёр
Сергей
Одыванов
- ИРАктёр
Иван
Рыжиков
- ДУАктёр
Дмитрий
Уросов
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов
- ИБОператор
Илья
Бойко