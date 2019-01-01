Московские тайны. Проклятие Мастера (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Московские тайны. Проклятие Мастера. Сезон 1. Серия 2
Московские тайны. Проклятие Мастера
1-й сезон
2-я серия

Детектив12+
В Москве, на Патриарших прудах, снимается экранизация романа «Мастер и Маргарита». Прямо во время съемки погибает артист, играющий роль Воланда. Есть подозрение, что некто решил таким чудовищным способом сорвать проект: либо конкуренты продюсера, либо жители Патриарших, чей покой нарушило появление съемочной группы. Впрочем, у покойного актера могли быть и личные враги… Тем временем, бедствия сыплются, как из рога изобилия. Кинематографисты уверены: все дело в давнем проклятии. Любому известно, что роман «Мастер и Маргарита» не предназначен для экрана, и тому, кто все же рискнет его адаптировать, придется худо.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

