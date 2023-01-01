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Московские тайны. Проклятие Мастера
Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Проклятие Мастера»

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Проклятие Мастера»

Режиссёры

Артем Насыбулин

Артем Насыбулин

Режиссёр

Актёры

Евгений Пронин

Евгений Пронин

АктёрЦыганов
Александра Богданова

Александра Богданова

АктрисаНастя
Иван Жвакин

Иван Жвакин

АктёрАртём
Александр Робак

Александр Робак

АктёрЯгупов
Владислав Ветров

Владислав Ветров

Актёротец Насти
Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актрисамать Насти
Алексей Лонгин

Алексей Лонгин

АктёрИсаков
Андрей Аверьянов

Андрей Аверьянов

АктёрЛесопилов
Екатерина Стулова

Екатерина Стулова

АктрисаКатя Агеева
Владимир Бутенко

Владимир Бутенко

АктёрМамаев
Дмитрий Гусев

Дмитрий Гусев

АктёрСорокин
Алексей Тахаров

Алексей Тахаров

АктёрСумбатов
Сергей Одыванов

Сергей Одыванов

Актёрреквизитор
Иван Рыжиков

Иван Рыжиков

АктёрНовиков
Дмитрий Уросов

Дмитрий Уросов

Актёроператор-постановщик

Сценаристы

Камиль Закиров

Камиль Закиров

Сценарист

Продюсеры

Родион Павлючик

Родион Павлючик

Продюсер
Наталия Микрюкова

Наталия Микрюкова

Продюсер

Монтажёры

Антон Выборнов

Антон Выборнов

Монтажёр

Операторы

Илья Бойко

Илья Бойко

Оператор