Московские сумерки. Серия 2
Wink
Сериалы
Московские сумерки
1-й сезон
2-я серия
7.82012, Московские сумерки. Серия 2
Мелодрама, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Московские сумерки (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Доктор Игорь Михайлович Летников умирает на рабочем месте, но его дух так и остается на земле. Неприкаянный призрак пытается вернуться в родной дом к жене и детям, но сделать это не так-то просто, ведь для них он невидим. Зато Игорь находит товарищей по несчастью среди столичных привидений.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские сумерки»