Московские сумерки (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Доктор Игорь Михайлович Летников умирает на рабочем месте, но его дух так и остается на земле. Неприкаянный призрак пытается вернуться в родной дом к жене и детям, но сделать это не так-то просто, ведь для них он невидим. Зато Игорь находит товарищей по несчастью среди столичных привидений.

