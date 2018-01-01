Wink
Сериалы
Московские сумерки
1-й сезон

Московские сумерки (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

7.82012, Московские сумерки. Сезон 1 2 серии
Мелодрама, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Доктор Игорь Михайлович Летников умирает на рабочем месте, но его дух так и остается на земле. Неприкаянный призрак пытается вернуться в родной дом к жене и детям, но сделать это не так-то просто, ведь для них он невидим. Зато Игорь находит товарищей по несчастью среди столичных привидений.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские сумерки»