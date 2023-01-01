7.82012, Московские сумерки 1 сезон
Мелодрамы, Фэнтези18+
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Московские сумерки (сериал, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Доктор Игорь Михайлович Летников умирает на рабочем месте, но его дух так и остается на земле. Неприкаянный призрак пытается вернуться в родной дом к жене и детям, но сделать это не так-то просто, ведь для них �он невидим. Зато Игорь находит товарищей по несчастью среди столичных привидений.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМистические, Русские, Мелодрамы, Фэнтези, Мини-сериалы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- Актёр
Игорь
Гордин
- ККАктриса
Ксения
Каталымова
- А�ктриса
Яна
Гладких
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- ОМАктёр
Олег
Мазуров
- МКАктриса
Мария
Константинова
- ИТАктриса
Ирина
Татаринова
- Актёр
Филипп
Гуревич
- ВСАктёр
Владимир
Скворцов
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ГНПродюсер
Галина
Нахимовская
- ЛСХудожница
Лариса
Сабурбаева
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков