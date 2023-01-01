Московские сумерки
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Московские сумерки
7.82012, Московские сумерки 1 сезон
Мелодрамы, Фэнтези18+

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Московские сумерки (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Игорь Михайлович Летников умирает на рабочем месте, но его дух так и остается на земле. Неприкаянный призрак пытается вернуться в родной дом к жене и детям, но сделать это не так-то просто, ведь для них он невидим. Зато Игорь находит товарищей по несчастью среди столичных привидений.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские сумерки»

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