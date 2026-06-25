Мир! Дружба! Жвачка!. Сезон 2. Серия 2
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Мир! Дружба! Жвачка!
2-й сезон
2-я серия
9.42021, Мир! Дружба! Жвачка!. Сезон 2. Серия 2
Драма, Комедия18+
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Мир! Дружба! Жвачка! (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

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О сериале

1993 год. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика. А тут еще и девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки, его семьи и друзей Вовки и Илюши. Сбегая от хулиганов, Санька угоняет машину местного криминального авторитета, и в один миг все меняется. А дальше - разборки со взрослыми кавказцами, ровесниками, между родителями на кухне, со своими пацанами и так далее. Сможет ли он справиться со всеми проблемами, оказавшись в самом сердце событий? Удастся ли ему спасти семью и понять, наконец, – кто он? Понятно только одно – жизнь уже не будет такой как прежде. Ни для самого Саньки, ни для всей России.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»