Мир! Дружба! Жвачка! (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 18+50 мин
Мир! Дружба! Жвачка!
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Мир! Дружба! Жвачка!
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Мир! Дружба! Жвачка!
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Мир! Дружба! Жвачка!
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Мир! Дружба! Жвачка!
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Мир! Дружба! Жвачка!
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Мир! Дружба! Жвачка!
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Мир! Дружба! Жвачка!
Сезон 1 Серия 8
О сериале
1993 год. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика. А тут еще и девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки, его семьи и друзей Вовки и Илюши. Сбегая от хулиганов, Санька угоняет машину местного криминального авторитета, и в один миг все меняется. А дальше - разборки со взрослыми кавказцами, ровесниками, между родителями на кухне, со своими пацанами и так далее. Сможет ли он справиться со всеми проблемами, оказавшись в самом сердце событий? Удастся ли ему спасти семью и понять, наконец, – кто он? Понятно только одно – жизнь уже не будет такой как прежде. Ни для самого Саньки, ни для всей России.
Рейтинг
- АФРежиссёр
Антон
Фёдоров
- ИАРежиссёр
Илья
Аксенов
- ЕААктёр
Егор
Абрамов
- ИЧАктёр
Илья
Чуканов
- ССАктёр
Сергей
Степин
- ККАктриса
Ксения
Каталымова
- Актёр
Юра
Борисов
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- Актёр
Степан
Девонин
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- ФРАктёр
Фёдор
Рощин
- АБСценарист
Александр
Белов
- СПСценарист
Сергей
Панасенков
- АИСценарист
Алексей
Иванов
- ПВСценарист
Пётр
Внуков
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- Продюсер
Дмитрий
Ланской
- ВБХудожница
Ваня
Боуден
- ОСХудожница
Ольга
Соколова
- АБХудожница
Анастасия
Баталова
- АГМонтажёр
Антон
Гордеев
- Монтажёр
Алексей
Слепов
- РЛКомпозитор
Роман
Литвинов