Мир Дикого Запада. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Мир Дикого Запада
1-й сезон
10-я серия
8.82016, Westworld
Фантастика, Драма18+

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Мир Дикого Запада (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Джонатан Нолан и Джей Джей Абрамс приглашают в футуристический парк развлечений. «Мир Дикого Запада» — это взрывной коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала», «Из машины» и «Парка Юрского периода». История про тематический парк, куда к андроидам приходят люди и творят с ними всe, что взбредет в голову, влюбляет в себя намертво: напряженным сюжетом, потрясающим визуальным стилем и актерской игрой.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир Дикого Запада»