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Метод Фрейда
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Метод Фрейда (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Метод Фрейда. 6 серия
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В следственный отдел прокуратуры введен специальный консультант, гражданский человек Роман Фрейдин, психолог по образованию. В расследовании преступлений Фрейдин опирается на интуицию и использует научные методики, воссоздает картины событий, портреты преступников, прогнозирует действия бандитов.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод Фрейда»