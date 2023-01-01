Метод Фрейда (сериал, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Детективный триллер с Иваном Охлобыстиным в роли эксцентричного консультанта следственного отдела с нестандартным подходом к расследованию преступлений. Бенедикт Камбербэтч, подвинься!
Роман Фрейдин — психолог по образованию, один из лучших в мире игроков в покер и просто эксцентричная персона. Он работает консультантом в прокуратуре, помогая раскрывать самые запутанные дела. Сослуживцы настороженно относятся к его манере поведения, а специфичный «Метод Фрейда» и вовсе считают радикальным. Но Фрейд, как его зовут коллеги, презирает служебную дисциплину и плевать хотел на правила, ведь феноменальная интуиция и виртуозное владение необычными психологическими приемами позволяют ему видеть каждого подозреваемого насквозь. Увидеть талант главного героя в действии вы сможете, если будете смотреть онлайн сериал «Метод Фрейда» (2012).
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Информация
ЖанрыДетективы
Рейтинг
- МВРежиссёр
Михаил
Вайнберг
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- НААктриса
Наталия
Антонова
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Алексей
Гришин
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- Актёр
Павел
Прилучный
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- АПАктриса
Алла
Подчуфарова
- МБАктриса
Маргарита
Быстрякова
- АВАктёр
Александр
Воробьев
- ВДСценарист
Владимир
Дьяченко
- АКСценарист
Алексей
Красовский
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- ДЛПродюсер
Дарья
Лаврова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Филипп
Брусникин
- АЕПродюсер
Арам
Ерицян
- ГТХудожник
Григор
Тер-Месропян
- ЖПХудожница
Жанна
Пахомова
- ИТХудожница
Ирина
Терлитски
- ЕШХудожница
Елизавета
Шефова
- МВМонтажёр
Михаил
Вайнберг
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- АОМонтажёр
Анастасия
Осадчая
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- Композитор
Анатолий
Зубков