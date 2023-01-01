Метод Фрейда (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Детективный триллер с Иваном Охлобыстиным в роли эксцентричного консультанта следственного отдела с нестандартным подходом к расследованию преступлений. Бенедикт Камбербэтч, подвинься!



Роман Фрейдин — психолог по образованию, один из лучших в мире игроков в покер и просто эксцентричная персона. Он работает консультантом в прокуратуре, помогая раскрывать самые запутанные дела. Сослуживцы настороженно относятся к его манере поведения, а специфичный «Метод Фрейда» и вовсе считают радикальным. Но Фрейд, как его зовут коллеги, презирает служебную дисциплину и плевать хотел на правила, ведь феноменальная интуиция и виртуозное владение необычными психологическими приемами позволяют ему видеть каждого подозреваемого насквозь. Увидеть талант главного героя в действии вы сможете, если будете смотреть онлайн сериал «Метод Фрейда» (2012).



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