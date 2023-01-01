Биография

Маргарита Быстрякова – российская и украинская актриса кино и театра, также известна как певица. Родилась в городе Киеве 15 мая 1987 года. Имя сменила уже во взрослом возрасте, при рождении девочку назвали Ириной. Выросла будущая актриса в творческой семье, ее родители также были связаны с театром и музыкой. С детских лет хотела стать актрисой, занималась пением. Свою первую роль Маргарита Быстрякова сыграла еще в дошкольном возрасте – в 1991 году появилась в картине «Женщина для всех». После окончания школы уехала в Санкт-Петербург, где стала студенткой Балтийского института, а после перебралась в Москву, где окончила МКИМ. Свою частную жизнь Быстрякова предпочитает не комментировать, однако известно, что у актрисы есть дочь. В начале своей взрослой карьеры исполнила небольшую роль в популярном сериале «Не родись красивой». После этого появилась Маргарита Быстрякова в сериалах «Глупая звезда» и «Третьего не дано», где ею были сыграны центральные персонажи. После окончания вуза получила роль в театральном проекте «Арлекиниада». Также актриса известна по таким картинам, как «Метод Фрейда», «Маруся», «Скорая помощь», и множеству других. Помимо актерской карьеры, Быстрякова активно занимается музыкой – была солисткой санкт-петербургского мюзикла «Тодд», на данный момент выступает со своим собственным проектом.