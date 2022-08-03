Лара — инспектор полиции и прекрасный работник, а также мать двоих сыновей и привлекательная женщина. Ее главное оружие в поимке преступников — интуиция. Каждый раз она сталкивается с головоломками и тайнами, которые будут проникать также в ее личную жизнь.

