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Мама-детектив
Актёры и съёмочная группа сериала «Мама-детектив»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама-детектив»

Режиссёры

Михаил Вайнберг

Михаил Вайнберг

Режиссёр

Актёры

Инга Оболдина

Инга Оболдина

АктрисаЛариса Ивановна Левина
Григорий Зельцер

Григорий Зельцер

АктёрИгорь Сергеевич
Кирилл Плетнёв

Кирилл Плетнёв

АктёрМаксим Васильевич Марецкий
Лянка Грыу

Лянка Грыу

АктрисаМила
Александр Луканичев

Александр Луканичев

АктёрДмитрий Петрович Колтышев
Михаил Чубаев

Михаил Чубаев

Актёрсотрудник школы
Анна Каменкова

Анна Каменкова

АктрисаМария Борисовна
Борис Щербаков

Борис Щербаков

АктёрСан-Саныч
Евгения Брик

Евгения Брик

АктрисаСаша
Наталия Антонова

Наталия Антонова

АктрисаВалерия Литовкина / Ирина Коломиец

Сценаристы

Борис Бердыев

Борис Бердыев

Сценарист

Продюсеры

Влад Ряшин

Влад Ряшин

Продюсер
Дарья Лаврова

Дарья Лаврова

Продюсер
Филипп Брусникин

Филипп Брусникин

Продюсер

Художники

Григор Тер-Месропян

Григор Тер-Месропян

Художник

Операторы

Сергей Бледнов

Сергей Бледнов

Оператор

Композиторы

Анатолий Зубков

Анатолий Зубков

Композитор