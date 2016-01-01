Курортный роман. Сезон 2. Серия 4
Wink
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Курортный роман
2-й сезон
4-я серия

Курортный роман (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

7.42016, Курортный роман. Сезон 2. Серия 4
Комедия12+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Курортная любовь коротка. В идеале, она состоит всего из трех стадий: «знакомство», «восторг-восторг-восторг», «расставание навсегда». Особенно везучие способны за пару недель отпуска найти свою единственную (или единственного) даже несколько раз.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Курортный роман»