Кто в доме хозяин? (сериал, 2006) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Молодой провинциал Никита Воронин приезжает в Москву, Он приехал не один, а с дочкой. Ребенку необходимы хорошие условия — не поселишься вместе с гастарбайтерами в общаге на пяти квадратных метрах! Никита устраивается помощником по хозяйству в дом преуспевающей бизнес-леди Дарьи Пироговой. Там же, у Дарьи в квартире, новоиспеченные москвичи и поселились.

