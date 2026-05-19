Крайние меры. Сезон 1. Серия 9
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Крайние меры
1-й сезон
9-я серия
8.82026, Крайние меры. Сезон 1. Серия 9
Детектив, Боевик18+
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Крайние меры (сериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Специальная группа по задержанию особо опасных преступников храбро выполняет свою работу под руководством майора Звягина и его озорного корги. Криминальный детектив «Крайние меры» — сериал, главную роль в котором исполнил Алексей Макаров.

При МВД России создают оперативную группу, специализирующуюся на розыске и задержании преступников, которые представляют особую угрозу. В нее входят люди, способные проанализировать неочевидные улики, провести сложные допросы и отмести правдоподобные, но все же ложные версии произошедшего. Неофициальным лидером подразделения становится майор Звягин, которому, помимо расследований, приходится находить общий язык с милым, но своенравным корги по кличке Трюфель.

Погрузиться в трудовые будни сотрудников отдела уголовного розыска при городском управлении МВД вы сможете, когда будете смотреть сериал «Крайние меры» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Боевик, Детектив
Время
48 мин / 00:48

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Актёры и съёмочная группа сериала «Крайние меры»