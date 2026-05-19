Крайние меры (сериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 12
- 18+44 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 13
- 18+47 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 14
- 18+48 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 15
- 18+51 мин
Крайние меры
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Специальная группа по задержанию особо опасных преступников храбро выполняет свою работу под руководством майора Звягина и его озорного корги. Криминальный детектив «Крайние меры» — сериал, главную роль в котором исполнил Алексей Макаров.
При МВД России создают оперативную группу, специализирующуюся на розыске и задержании преступников, которые представляют особую угрозу. В нее входят люди, способные проанализировать неочевидные улики, провести сложные допросы и отмести правдоподобные, но все же ложные версии произошедшего. Неофициальным лидером подразделения становится майор Звягин, которому, помимо расследований, приходится находить общий язык с милым, но своенравным корги по кличке Трюфель.
Погрузиться в трудовые будни сотрудников отдела уголовного розыска при городском управлении МВД вы сможете, когда будете смотреть сериал «Крайние меры» на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Матов
- АТРежиссёр
Андрей
Тартаков
- РТРежиссёр
Руслан
Тихомиров
- МЛАктриса
Мария
Лопатина
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Александр
Нестеров
- АСАктёр
Артем
Сучков
- АПАктёр
Андрей
Полищук
- ДКАктёр
Дмитрий
Киргинцев
- ЕААктриса
Елизавета
Александрова
- ЮМСценарист
Юлия
Мацук
- АИСценарист
Андрей
Ивашкин
- ВЕСценарист
Валентин
Емельянов
- АТСценарист
Андрей
Тартаков
- ВФПродюсер
Владимир
Филимонов
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- МРХудожница
Маргарита
Рязанцева
- НМХудожник
Николай
Медведников
- МБХудожница
Марина
Бондарева
- ИМОператор
Игорь
Минаков
- АЩОператор
Александр
Щурок
- АСОператор
Александр
Столпаков
- Оператор
Глеб
Климов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко