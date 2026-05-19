Специальная группа по задержанию особо опасных преступников храбро выполняет свою работу под руководством майора Звягина и его озорного корги. Криминальный детектив «Крайние меры» — сериал, главную роль в котором исполнил Алексей Макаров.



При МВД России создают оперативную группу, специализирующуюся на розыске и задержании преступников, которые представляют особую угрозу. В нее входят люди, способные проанализировать неочевидные улики, провести сложные допросы и отмести правдоподобные, но все же ложные версии произошедшего. Неофициальным лидером подразделения становится майор Звягин, которому, помимо расследований, приходится находить общий язык с милым, но своенравным корги по кличке Трюфель.



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