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Котовский (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2009, Котовский. 6 cерия
Драмы18+

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Сюжет

Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведенные в училище. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию…

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Информация

Страна
Украина, Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Котовский»