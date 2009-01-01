Котовский (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2009, Котовский. 6 cерия
Драмы18+
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Сюжет
Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведенные в училище. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию…
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АГАктёр
Андрей
Гусев
- Актёр
Александр
Пашутин
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Сергей
Цепов
- Актёр
Владимир
Симонов
- АДСценарист
Александр
Другов
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Максим
Лагашкин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лавров
- ВДХудожник
Владимир
Душин
- ЛИХудожница
Лилия
Иксарь
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак