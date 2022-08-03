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Котовский
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Котовский (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

2009, Котовский. Сезон 1 8 серий
Драма, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Жизнь и обстоятельства гибели красного командира Григория Ивановича Котовского до сих пор окутаны тайной. Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Личность Котовского и его богатый внутренний мир будут раскрываться зрителю постепенно.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Биография

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Котовский»