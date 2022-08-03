Котовский (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
2009, Котовский. Сезон 1 8 серий
Драма, Приключения18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Жизнь и обстоятельства гибели красного командира Григория Ивановича Котовского до сих пор окутаны тайной. Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Личность Котовского и его богатый внутренний мир будут раскрываться зрителю постепенно.
СтранаУкраина, Россия
ЖанрИсторический, Приключения, Драма, Биография
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АГАктёр
Андрей
Гусев
- Актёр
Александр
Пашутин
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Сергей
Цепов
- Актёр
Владимир
Симонов
- АДСценарист
Александр
Другов
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Максим
Лагашкин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лавров
- ВДХудожник
Владимир
Душин
- ЛИХудожница
Лилия
Иксарь
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак