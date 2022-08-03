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Котовский

Котовский (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Котовский 1 сезон
Драма, Приключения18+

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О сериале

Жизнь и обстоятельства гибели красного командира Григория Ивановича Котовского (1881-1925) до сих пор окутаны тайной.
Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Необычайная смелость, отвага и разбойничья удаль создали легенды вокруг его имени. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь и стал признанным военным командиром: шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал, чтобы стать одним из самых пламенных воинов революции. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы, и нигде не знала поражений.

Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведенные в училище: уличные драки, мальчишеские разборки, промысел жульничеством и первая любовь. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию…

Страна
Украина, Россия
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Биография

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Котовский»