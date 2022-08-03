Котовский (сериал, 2009) смотреть онлайн
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О сериале
Жизнь и обстоятельства гибели красного командира Григория Ивановича Котовского (1881-1925) до сих пор окутаны тайной.
Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Необычайная смелость, отвага и разбойничья удаль создали легенды вокруг его имени. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь и стал признанным военным командиром: шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал, чтобы стать одним из самых пламенных воинов революции. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы, и нигде не знала поражений.
Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведенные в училище: уличные драки, мальчишеские разборки, промысел жульничеством и первая любовь. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию…
СтранаУкраина, Россия
ЖанрИсторический, Приключения, Драма, Биография
Рейтинг
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АГАктёр
Андрей
Гусев
- Актёр
Александр
Пашутин
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Сергей
Цепов
- Актёр
Владимир
Симонов
- АДСценарист
Александр
Другов
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Максим
Лагашкин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лавров
- ВДХудожник
Владимир
Душин
- ЛИХудожница
Лилия
Иксарь
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак