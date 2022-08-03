Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведенные в училище. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию…

