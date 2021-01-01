Короче (сериал, 2021) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Короче. Сезон 2. Серия 13
Короче
2-й сезон
13-я серия
8.82021, Короче. Сезон 2. Серия 13
Комедия18+
О сериале

Комедия по-быстрому. Голая правда о тридцатилетних, о которой не говорят вслух. Но не главный герой, этот парень говорит честно, быстро и вообще не думает. Он живeт от зарплаты до зарплаты, ходит в магазин со своим пакетом, хвастается айфоном перед друзьями и, конечно, безнадeжно влюблeн

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

