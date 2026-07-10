WinkСериалыКонсультант2-й сезон6-я серия
2019, Консультант. Сезон 2. Серия 6
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Консультант (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
- 18+50 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 1
- 18+50 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 2
- 18+51 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 3
- 18+51 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 4
- 18+50 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 5
- 18+51 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 6
- 18+49 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 7
- 18+50 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 8
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Консультант
Сезон 2 Серия 9
- 18+50 мин
Консультант
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Полынск накрывает волна жестоких убийств в начале 90-х. Следователь Олег Брагин пытается предотвратить гибель детей и как можно скорее остановить маньяка, но на поимку преступника у него уходит десять лет. Во время суда жители южного городка мечтают разорвать обвиняемого на куски. Но приезжий эксперт-консультант Вячеслав Широков опровергает версию следствия и утверждает, что на скамье подсудимых – невиновный человек. Широков составляет психологический портрет убийцы и начинает собственное расследование.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АРРежиссёр
Алексей
Рудаков
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Коробкин
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Марина
Волкова
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актриса
Светлана
Иванова
- ЕМАктриса
Екатерина
Миронова
- Актёр
Олег
Чугунов
- СБАктриса
Светлана
Бухтоярова
- КСАктриса
Катарина
Савченко
- СТАктёр
Сергей
Троев
- Актриса
Елена
Великанова
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- Продюсер
Юрий
Ваксман
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ЖСХудожница
Жанна
Сердюк
- ЕКХудожник
Евгений
Красильников
- АГМонтажёр
Александр
Головко
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ДКОператор
Дмитрий
Коробкин
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков