Полынск накрывает волна жестоких убийств в начале 90-х. Следователь Олег Брагин пытается предотвратить гибель детей и как можно скорее остановить маньяка, но на поимку преступника у него уходит десять лет. Во время суда жители южного городка мечтают разорвать обвиняемого на куски. Но приезжий эксперт-консультант Вячеслав Широков опровергает версию следствия и утверждает, что на скамье подсудимых – невиновный человек. Широков составляет психологический портрет убийцы и начинает собственное расследование.

