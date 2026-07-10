Консультант. Сезон 2. Серия 1
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2019, Консультант. Сезон 2. Серия 1
Детектив, Драма18+
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Консультант (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

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1-й сезон2-й сезон

О сериале

Полынск накрывает волна жестоких убийств в начале 90-х. Следователь Олег Брагин пытается предотвратить гибель детей и как можно скорее остановить маньяка, но на поимку преступника у него уходит десять лет. Во время суда жители южного городка мечтают разорвать обвиняемого на куски. Но приезжий эксперт-консультант Вячеслав Широков опровергает версию следствия и утверждает, что на скамье подсудимых – невиновный человек. Широков составляет психологический портрет убийцы и начинает собственное расследование.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Консультант»