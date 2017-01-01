Клерк. Серия 2
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Клерк (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.22017, Клерк. Серия 2
Триллер18+

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О сериале

Женя Скороходов – обычный клерк. Он заканчивает Финансовую академию, работает операционистом в банке. Его серую жизнь скрашивает безнадежная влюбленность в красавицу-коллегу Вику. Как-то в обеденный перерыв Женя развлекает Вику и коллег тем, что придумывает план идеального ограбления их банка. На следующий день происходит ограбление. Главный подозреваемый - Женя. С риском для жизни он начинает собственное расследование, в ходе которого, понимает, что Вика совсем не та, за кого себя выдает.

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Страна
Россия
Жанр
Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клерк»