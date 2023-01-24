Клерк. Серия 3
Wink
Сериалы
Клерк
1-й сезон
3-я серия

Клерк (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.32017, Клерк. Серия 3
Триллер18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женя Скороходов – обычный клерк. Он заканчивает Финансовую академию, работает операционистом в банке. Его серую жизнь скрашивает безнадежная влюбленность в красавицу-коллегу Вику. Как-то в обеденный перерыв Женя развлекает Вику и коллег тем, что придумывает план идеального ограбления их банка. На следующий день происходит ограбление. Главный подозреваемый - Женя. С риском для жизни он начинает собственное расследование, в ходе которого, понимает, что Вика совсем не та, за кого себя выдает.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клерк»