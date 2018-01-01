Клерк (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
8.22017, Клерк. Сезон 1 4 серии
Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Женя Скороходов – обычный клерк. Он заканчивает Финансовую академию, работает операционистом в банке. Его серую жизнь скрашивает безнадежная влюбленность в красавицу-коллегу Вику. Как-то в обеденный перерыв Женя развлекает Вику и коллег тем, что придумывает план идеального ограбления их банка. На следующий день происходит ограбление. Главный подозреваемый - Женя. С риском для жизни он начинает собственное расследование, в ходе которого, понимает, что Вика совсем не та, за кого себя выдает.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Коробкин
- Актёр
Арсений
Робак
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- АБАктриса
Александра
Богданова
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Николай
Шрайбер
- ЮААктриса
Юля
Арутюнова
- ЮВСценарист
Юлия
Власова
- ВАСценарист
Василий
Абдрашитов
- МРСценарист
Мария
Рождественская
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- Продюсер
Александр
Бондарев
- АГМонтажёр
Александр
Головко
- ДКОператор
Дмитрий
Коробкин
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский