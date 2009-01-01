Хозяйка тайги (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Место действия — районы золотодобычи на Крайнем Севере и территория государственного заповедника. Егерь Василиса и охранник золотоперерабатывающего предприятия Константин волею случая оказываются втянутыми в нечистоплотные игры местной элиты. Им предстоит нелегкий выбор: закрыть глаза на разграбление родного края или бороться с риском для жизни. Северная природа, сильные характеры и неожиданная развязка...



