Хозяйка тайги. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Хозяйка тайги
1-й сезон
2-я серия

Хозяйка тайги (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22009, Хозяйка тайги. Сезон 1. Серия 2
Боевик, Детектив16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Место действия — районы золотодобычи на Крайнем Севере и территория государственного заповедника. Егерь Василиса и охранник золотоперерабатывающего предприятия Константин волею случая оказываются втянутыми в нечистоплотные игры местной элиты. Им предстоит нелегкий выбор: закрыть глаза на разграбление родного края или бороться с риском для жизни. Северная природа, сильные характеры и неожиданная развязка...

Сериал Хозяйка тайги 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хозяйка тайги»