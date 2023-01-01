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Хозяйка тайги
Актёры и съёмочная группа сериала «Хозяйка тайги»

Актёры и съёмочная группа сериала «Хозяйка тайги»

Режиссёры

Борис Казаков

Борис Казаков

Режиссёр

Актёры

Александр Бухаров

Александр Бухаров

АктёрКонстантин Воеводин
Марина Казанкова

Марина Казанкова

АктрисаВасилиса Громова
Сергей Паршин

Сергей Паршин

АктёрВладлен Андреевич
Петр Томашевский

Петр Томашевский

АктёрПётр
Марина Яковлева

Марина Яковлева

АктрисаЗоя Владимировна
Борис Невзоров

Борис Невзоров

АктёрВадим Сергеевич
Георгий Штиль

Георгий Штиль

АктёрЯков Соломонович Блюменталь
Александр Лазарев мл.

Александр Лазарев мл.

АктёрВиктор Золотарёв
Максим Коновалов

Максим Коновалов

АктёрТимур Авдеев
Габриэлла Мариани

Габриэлла Мариани

АктрисаГалина

Сценаристы

Олег Маркеев

Олег Маркеев

Сценарист

Продюсеры

Владимир Щербин

Владимир Щербин

Продюсер
Александр Черняев

Александр Черняев

Продюсер
Наталья Шишкина

Наталья Шишкина

Продюсер

Операторы

Владимир Звездочкин

Владимир Звездочкин

Оператор
Андрей Самарец

Андрей Самарец

Оператор

Композиторы

Олег Воляндо

Олег Воляндо

Композитор