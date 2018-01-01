WinkСериалыХозяйка тайги1-й сезон
Хозяйка тайги (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
9.22009, Хозяйка тайги. Сезон 1 16 серий
Боевик, Детектив16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Место действия — районы золотодобычи на Крайнем Севере и территория государственного заповедника. Егерь Василиса и охранник золотоперерабатывающего предприятия Константин волею случая оказываются втянутыми в нечистоплотные игры местной элиты. Им предстоит нелегкий выбор: закрыть глаза на разграбление родного края или бороться с риском для жизни. Северная природа, сильные характеры и неожиданная развязка...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- БКРежиссёр
Борис
Казаков
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актриса
Марина
Казанкова
- Актёр
Сергей
Паршин
- ПТАктёр
Петр
Томашевский
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Георгий
Штиль
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- Актёр
Максим
Коновалов
- ГМАктриса
Габриэлла
Мариани
- ОМСценарист
Олег
Маркеев
- ВЩПродюсер
Владимир
Щербин
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- НШПродюсер
Наталья
Шишкина
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- АСОператор
Андрей
Самарец
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо