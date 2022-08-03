Хорошая жена (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.92019, Хорошая жена (2019). Серия 3
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В течение одного дня жизнь Алисы меняется. Еe муж, прокурор Ленинградской области Пeтр Филиппов становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Теперь Алиса должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы она возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юридической фирме своего университетского друга Виталия Калинина.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СЛРежиссёр
Станислав
Либин
- Актриса
Александра
Урсуляк
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- НААктёр
Наиль
Абдрахманов
- Актёр
Сергей
Погосян
- Актёр
Алексей
Барабаш
- АГАктёр
Арсений
Гусев
- ЕЗАктриса
Елизавета
Зарубина
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- МИПродюсер
Маргарита
Искандарова
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ЕДХудожница
Елена
Демидова
- ОММонтажёр
Олег
Малыгин
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- НСОператор
Никита
Семенов