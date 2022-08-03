Хорошая жена (2019) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

В течение одного дня жизнь Алисы меняется. Еe муж, прокурор Ленинградской области Пeтр Филиппов становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Теперь Алиса должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы она возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юридической фирме своего университетского друга Виталия Калинина.

