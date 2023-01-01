Хорошая жена (2019)
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Хорошая жена (2019)

Хорошая жена (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Хорошая жена (2019) 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В течение одного дня жизнь Алисы меняется. Еe муж, прокурор Ленинградской области Пeтр Филиппов становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Теперь Алиса должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы она возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юридической фирме своего университетского друга Виталия Калинина.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая жена (2019)»

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