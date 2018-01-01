Карнавал (1981) (сериал, 1981) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В небольшом провинциальном городке Оханске вместе с матерью живeт молодая девушка Нина Соломатина, чей отец давно переехал в Москву и создал другую семью. Нина всем сердцем мечтает стать знаменитой артисткой и, надеясь на помощь отца, едет в столицу, где с позором проваливает экзамены в театральное училище. После ряда неудач на личном и карьерном фронте героиня начинает понимать, что жизнь в большом городе совсем не так безоблачна, как ей представлялось. Удастся ли Нине воплотить еe мечты?



Сериал Карнавал 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.