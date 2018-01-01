Карнавал (1981) (сериал, 1981) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Карнавал. Серия 2
Карнавал (1981)
1-й сезон
2-я серия
9.61981, Карнавал. Серия 2
Драма, Комедия12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В небольшом провинциальном городке Оханске вместе с матерью живeт молодая девушка Нина Соломатина, чей отец давно переехал в Москву и создал другую семью. Нина всем сердцем мечтает стать знаменитой артисткой и, надеясь на помощь отца, едет в столицу, где с позором проваливает экзамены в театральное училище. После ряда неудач на личном и карьерном фронте героиня начинает понимать, что жизнь в большом городе совсем не так безоблачна, как ей представлялось. Удастся ли Нине воплотить еe мечты?

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

