WinkСериалыКарнавал (1981)1-й сезон1-я серия
9.61981, Карнавал. Серия 1
Драма, Комедия12+
Карнавал (1981) (сериал, 1981) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
В небольшом провинциальном городке Оханске вместе с матерью живeт молодая девушка Нина Соломатина, чей отец давно переехал в Москву и создал другую семью. Нина всем сердцем мечтает стать знаменитой артисткой и, надеясь на помощь отца, едет в столицу, где с позором проваливает экзамены в театральное училище. После ряда неудач на личном и карьерном фронте героиня начинает понимать, что жизнь в большом городе совсем не так безоблачна, как ей представлялось. Удастся ли Нине воплотить еe мечты?
Сериал Карнавал 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТЛРежиссёр
Татьяна
Лиознова
- Актриса
Ирина
Муравьёва
- Актёр
Юрий
Яковлев
- Актриса
Клара
Лучко
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актриса
Вера
Васильева
- Актриса
Алевтина
Румянцева
- ЕЖАктриса
Екатерина
Жемчужная
- БМАктёр
Борис
Морозов
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актриса
Лидия
Смирнова
- ТЛСценарист
Татьяна
Лиознова
- АРСценарист
Анна
Родионова
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ЖРАктриса дубляжа
Жанна
Рождественская
- ЕЗМонтажёр
Елена
Заболоцкая
- ПКОператор
Петр
Катаев
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский