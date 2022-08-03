Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Как выйти замуж за миллионера. Сезон 2. Серия 1
Мелодрама, Комедия18+

О сериале

Женя Красилова – решительная и бескомпромиссная личность, она мечтает заниматься серьeзной журналистикой и, как минимум, «спасти мир», донося до читателей сокровенную правду жизни. Однако пока что ей приходится подрабатывать в сомнительном жeлтом издании и сочинять скандальные небылицы о жизни «звeзд». Однажды из-под еe едкого пера выходит статья «Как выйти замуж за миллионера», в которой она крепко задевает известного столичного предпринимателя - Леонида Раевского и его подругу. Попавшей под горячую руку Жене приходится заключить пари с оскорблeнным олигархом. В течение месяца она должна доказать, что действительно разбирается в материале, и добиться того, чтобы какой-нибудь миллионер сделал ей предложение.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

