Ищите женщину. Сезон 1. Серия 2
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Ищите женщину
1-й сезон
2-я серия
9.71982, Ищите женщину. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Криминал18+
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Ищите женщину (сериал, 1982) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В нотариальной конторе обнаружен покойник. В поиски убийцы включается секретарь конторы — женщина неукротимой энергии. Постепенно выясняется, что чрезмерная активность самодеятельного сыщика не лучшим образом влияет на расследование.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищите женщину»