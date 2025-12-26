Ищите женщину. Сезон 1
Ищите женщину
1-й сезон

Ищите женщину (сериал, 1982) сезон 1 смотреть онлайн

9.81982, Ищите женщину. Сезон 1 2 серии
Детектив0+
О сериале

В нотариальной конторе обнаружен покойник. В поиски убийцы включается секретарь конторы — женщина неукротимой энергии. Постепенно выясняется, что чрезмерная активность самодеятельного сыщика не лучшим образом влияет на расследование.

Страна
СССР
Жанр
Детектив

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

