И снова здравствуйте! (сериал, 2022) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

И снова здравствуйте!. Сезон 2. Серия 8
И снова здравствуйте!
2-й сезон
8-я серия
9.12022, И снова здравствуйте!. Сезон 2. Серия 8
Комедия, Криминал18+
О сериале

Бандит Борис, воскресший из мертвых, снова ввязывается в криминальные дела и параллельно пытается найти общий язык со взрослой дочерью. Полный экшена комедийный проект доступен на Wink — «И снова здравствуйте!» 2 сезон смотреть онлайн можно у нас.

Во втором сезоне бессмертный Борис может снова стать обыкновенным живым человеком. Постепенно к нему возвращаются разные чувства: то вкус, то неожиданно он снова начинает ощущать боль. В конечном счете перед ним встает выбор: стать смертным или выбрать вечную жизнь со способностью быть неуязвимым. Боря по-прежнему поглощен планом мести Коле, он хочет вернуть положенные ему деньги. Кроме того, герою придется попробовать наладить общение с дочерью, выросшей по его вине в детском доме. Тем временем по пятам за Борей идет Иностранец, которым тоже движет месть.

Сможет ли Борис побороть врагов и стать ближе с дочерью? Не терпится узнать, какие безбашенные ситуации ждут героя в новых сериях? Тогда включайте сериал «И снова здравствуйте!», 2 сезон которого можно смотреть на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

