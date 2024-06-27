И снова здравствуйте! (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Бандит Борис, воскресший из мертвых, снова ввязывается в криминальные дела и параллельно пытается найти общий язык со взрослой дочерью. Полный экшена комедийный проект доступен на Wink — «И снова здравствуйте!» 2 сезон смотреть онлайн можно у нас.
Во втором сезоне бессмертный Борис может снова стать обыкновенным живым человеком. Постепенно к нему возвращаются разные чувства: то вкус, то неожиданно он снова начинает ощущать боль. В конечном счете перед ним встает выбор: стать смертным или выбрать вечную жизнь со способностью быть неуязвимым. Боря по-прежнему поглощен планом мести Коле, он хочет вернуть положенные ему деньги. Кроме того, герою придется попробовать наладить общение с дочерью, выросшей по его вине в детском доме. Тем временем по пятам за Борей идет Иностранец, которым тоже движет месть.
Сможет ли Борис побороть врагов и стать ближе с дочерью? Не терпится узнать, какие безбашенные ситуации ждут героя в новых сериях? Тогда включайте сериал «И снова здравствуйте!», 2 сезон которого можно смотреть на Wink!
- ЕЧРежиссёр
Егор
Чичканов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Алексей
Серебряков
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актриса
Любовь
Толкалина
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- Актёр
Арсений
Хасанов
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОТПродюсер
Олег
Туманов
- ВСПродюсер
Вадим
Соколовский
- ВЗХудожник
Виктор
Зудин
- ИМХудожница
Ирина
Миронова
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- АММонтажёр
Александр
Мыскин
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- МЧОператор
Максим
Чирков
- Композитор
Дмитрий
Селипанов