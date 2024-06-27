И снова здравствуйте! (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Бандит Борис, воскресший из мертвых, снова ввязывается в криминальные дела и параллельно пытается найти общий язык со взрослой дочерью. Полный экшена комедийный проект доступен на Wink — «И снова здравствуйте!» 2 сезон смотреть онлайн можно у нас.



Во втором сезоне бессмертный Борис может снова стать обыкновенным живым человеком. Постепенно к нему возвращаются разные чувства: то вкус, то неожиданно он снова начинает ощущать боль. В конечном счете перед ним встает выбор: стать смертным или выбрать вечную жизнь со способностью быть неуязвимым. Боря по-прежнему поглощен планом мести Коле, он хочет вернуть положенные ему деньги. Кроме того, герою придется попробовать наладить общение с дочерью, выросшей по его вине в детском доме. Тем временем по пятам за Борей идет Иностранец, которым тоже движет месть.



Сможет ли Борис побороть врагов и стать ближе с дочерью? Не терпится узнать, какие безбашенные ситуации ждут героя в новых сериях? Тогда включайте сериал «И снова здравствуйте!», 2 сезон которого можно смотреть на Wink!

