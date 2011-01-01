Гюльчатай. Сезон 1. Серия 4
Wink
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Гюльчатай
1-й сезон
4-я серия

Гюльчатай (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.42011, Гюльчатай. Сезон 1. Серия 4
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В маленьком азиатском селе живет прекрасная, как в сказке, добрая и скромная Гюльчатай. Девушке всего 17 лет, она мечтает стать медсестрой и помогать людям. Однажды героиня знакомится с обаятельным Павлом – русским солдатом из военной части – и между ними вспыхивает влюбленность.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Гюльчатай»

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