Гюльчатай (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.42011, Гюльчатай. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама12+
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О сериале
В маленьком азиатском селе живет прекрасная, как в сказке, добрая и скромная Гюльчатай. Девушке всего 17 лет, она мечтает стать медсестрой и помогать людям. Однажды героиня знакомится с обаятельным Павлом – русским солдатом из военной части – и между ними вспыхивает влюбленность.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- КМАктёр
Карим
Мирхадиев
- ССАктриса
Саёра
Сафари
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актёр
Иван
Жидков
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- Актриса
Наталья
Рудова
- СДАктёр
Саид
Дашук-Нигматулин
- Актриса
Ирина
Розанова
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- ДИАктриса
Дильбар
Икрамова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- ОКСценарист
Ольга
Кузнецова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ДМКомпозитор
Дина
Мигдал