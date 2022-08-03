В маленьком азиатском селе живет прекрасная, как в сказке, добрая и скромная Гюльчатай. Девушке всего 17 лет, она мечтает стать медсестрой и помогать людям. Однажды героиня знакомится с обаятельным Павлом – русским солдатом из военной части – и между ними вспыхивает влюбленность.

