Гюльчатай. Сезон 1. Серия 1
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Гюльчатай
1-й сезон
1-я серия

Гюльчатай (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.42011, Гюльчатай. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В маленьком азиатском селе живет прекрасная, как в сказке, добрая и скромная Гюльчатай. Девушке всего 17 лет, она мечтает стать медсестрой и помогать людям. Однажды героиня знакомится с обаятельным Павлом – русским солдатом из военной части – и между ними вспыхивает влюбленность.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Гюльчатай»