Гражданка Катерина. Сезон 1. Серия 2
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Гражданка Катерина
1-й сезон
2-я серия
8.92015, Гражданка Катерина. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама12+
Серия в подписке «viju+»

Гражданка Катерина (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жительница Молдовы Катерина приезжает в Москву в надежде получить опеку над осиротевшей маленькой сестренкой. Чтобы ускорить оформление гражданства, Катерина решается на фиктивный брак. Однако узнав получше своего фиктивного мужа, Катерина влюбляется в него…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Гражданка Катерина»