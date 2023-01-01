Биография

Татьяна Паршина — актриса театра и кино. Обладательница премии санкт-петербургского фестиваля «Радуга» в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение роли Маши в постановке «Чайка». Будущая артистка родилась в Калининграде в 1980 году. Актерскому искусству обучалась в Воронежской Государственной Академии Искусств на курсе А. Дундукова. В начале своей творческой деятельности актриса сотрудничала с театральными заведениями Самары и Калининграда. Первые роли Татьяна Паршина исполнила на сцене Самарского Камерного театра, а затем участвовала в постановках Калининградского областного драматического театра. В 2003 году девушка решила обосноваться в столице, где ее приняли в Театр под руководством Армена Джигарханяна. В кино актриса начала сниматься с 2004 года. Ее дебютной работой стал сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... – 2», в котором она исполнила небольшую эпизодическую роль. В образе яркой Ольги Зайкиной зрители увидели Татьяну Паршину в сериале «Бешеная» в 2007 году. Затем артистка сыграла заметные роли в короткометражных лентах «Пятнашки», «Я хочу жить долго-долго». В 2010 году на экраны вышел фильм «На крючке!», в котором актриса исполнила роль сестры главного героя. В 2015 году она появилась в сериалах «Власик. Тень Сталина», «Гражданка Катерина». В 2017 году принимала участие в съемках популярного телепроекта «Ольга-2».