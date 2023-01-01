Биография

Анастасия Денисова – российская актриса театра и кино, певица, ведущая и дизайнер. Анастасия родилась в Москве в1985 году. Актерская профессия была ее детской мечтой, которую Денисова воплотила, закончив ГИТИС. После института актрису приняли в труппу Московского областного театра юного зрителя, но по семейным обстоятельствам – Денисовой пришлось стать главой семьи и взять на себя полную заботу о сыне и осиротевшем младшем брате – актриса предпочла творческой профессии обычную, со стабильно высокой зарплатой. На несколько лет Денисова совершенно забыла об актерском ремесле, пока ее не пригласили в сериал «Деффчонки». Так начали выходить фильмы Денисовой – сначала несколько сезонов сериала, затем мини-сериалы «Девушка средних лет» и «Гражданка Катерина». Роли Денисовой, в основном, комедийные: ей удается воплощать на экране образы неунывающих толстушек, добрых хохотушек со скрытым твердым характером. Актриса признается, что ей почти не составляет труда примерять такие роли на себя – они для нее абсолютно органичны. Анастасия замужем за Богданом Осыкой. У нее есть сын, по возрасту мальчик близок к брату, над которым Денисова взяла опеку, так что для всех у Насти двое детей.