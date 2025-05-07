Гражданка Катерина (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Жительница Молдовы Катерина приезжает в Москву в надежде получить опеку над осиротевшей маленькой сестренкой. Чтобы ускорить оформление гражданства, Катерина решается на фиктивный брак. Однако узнав получше своего фиктивного мужа, Катерина влюбляется в него…

