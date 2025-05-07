8.82015, Гражданка Катерина. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Гражданка Катерина (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Жительница Молдовы Катерина приезжает в Москву в надежде получить опеку над осиротевшей маленькой сестренкой. Чтобы ускорить оформление гражданства, Катерина решается на фиктивный брак. Однако узнав получше своего фиктивного мужа, Катерина влюбляется в него…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Наталья
Углицких
- Актриса
Валерия
Ланская
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- АДАктриса
Анастасия
Денисова
- Актёр
Никита
Тарасов
- СМАктриса
Светлана
Милованова
- ВНАктёр
Валерий
Новиков
- Актёр
Сергей
Губанов
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- ЕКАктёр
Егор
Клинаев
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- Актриса
Яна
Крайнова
- ОЕАктриса
Ольга
Егорова
- АБАктёр
Алексей
Булатов
- ТПАктриса
Татьяна
Паршина
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- НГСценарист
Наталья
Гласенко
- ДАСценарист
Дарья
Алешина
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- ДТХудожник
Дмитрий
Татаренко
- Художник
Владимир
Никифоров
- ДГМонтажёр
Дмитрий
Гагаркин
- ААМонтажёр
Александр
Арсеньев
- ГБОператор
Григорий
Булкот
- Композитор
Анатолий
Зубков